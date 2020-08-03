MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Günümüzün 9 saat 44 dakikasını ekranlara bakarak geçiriyoruz. Bunun 2 saat 48 dakikası ise sadece sosyal medyada geçiyor" dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, akıllı telefon satışlarının azaldığını belirterek, "Stok eritme hızımız 5-6 haftadan maalesef 13-15 haftalara çıktı. Bu tabloda mevcut trafik online kanala yöneldi. Şu anda sektörel istihdamın yüzde 80-90 aralığını sağlayan ve kesintisiz iletişimi sunmak amacıyla sağlıklarını riske atarak hizmet veren 20 bin civarındaki bayimiz bu durumdan olumsuz etkilendi." dedi.

Turnacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında yükseliş ile başlayan sektörün, martta koronavirüs salgını sebebiyle bu ivmesini kaybettiğini söyledi.

Turnacı, "Birçok sektörün faaliyetlerinin durduğu bu zor süreçte, sektörümüz daralma yaşansa bile faaliyetlerine devam etti. Yaşanan daralmayı kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere uygulanan tedbirler sayesinde mümkün olduğunca telafi ederken, iletişimin önemini daha çok anladığımız bu dönemde kesintisiz iletişimi layıkıyla sağladık. Salgın döneminde yüzde 40 civarında olan daralmayı, ertelenen ihtiyaçların devreye girmesi ve devletimizin destekleri doğrultusunda piyasalardaki iyimserlik telafi etti." diye konuştu.

"Günümüzün 9 saat 44 dakikasını ekranlara bakarak geçiriyoruz"

Mobil iletişimin insanlar açısından vazgeçilmez bir hal aldığını vurgulayan Turnacı, günümüzde mobil servis hizmetlerinden yararlanan kullanıcı sayısının dünyada 5 milyarın üstüne çıktığını bildirdi.

Bu kullanıcıların internet servisinden yararlanan kısmının ise 4,3 milyar civarında olduğunu aktaran Turnacı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin özellikle artan nüfus ile beraber internet kullanımı ve mobil iletişim hizmetlerinden yararlanma oranlarının hızla yükseldiğini kaydetti.

Turnacı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 98'i cep telefonu kullanırken, bunların yüzde 77'si akıllı telefon kullanıyor. Günümüzün 9 saat 44 dakikasını ekranlara bakarak geçiriyoruz. Bunun 2 saat 48 dakikası ise sadece sosyal medyada geçiyor. Yüksek hızdaki ağların kurulması ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 71'inin mobil iletişim hizmetlerinden yararlanacağını öngörüyoruz. 2020 de mobil iletişimin giderek öneminin artacağı bir yıl olacak. 2019'u 17 milyon dolar ihracat rakamıyla tamamlayan sektörümüzün 2020'de 13 milyon dolar civarında bir ihracat rakamına ulaşacağını düşünüyoruz."

"Cari açığı artıran sektör olarak algılanmamız üzücü bir durum"

Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de her yetişkin 10 kişiden 9'unun mobil cihaz, kullanıcıların yüzde 89'unun da akıllı telefon kullandığını bildirdi.

Turnacı, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde yılda ortalama 12 milyon cep telefonu satışı gerçekleşiyor. Ülkemizin toplam ithalatına baktığımızda 223 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Cep telefonu ithalatımız ise 1,9 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu sene de yakın rakamlar ile karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Toplam ülke ithalatındaki payımız yüzde 1'in altında olmasına karşın maalesef cari açığı artıran sektör olarak algılanmamız üzücü bir durum."

Turnacı, pandemi ile birlikte cep telefonu piyasasında trafiğin ciddi oranda düştüğünü ifade ederek, "Stok eritme hızımız 5-6 haftadan maalesef 13-15 haftalara çıktı. Bu tabloda mevcut trafik online kanala yöneldi. Şu anda sektörel istihdamın yüzde 80-90 aralığını sağlayan ve kesintisiz iletişimi sunmak amacıyla sağlıklarını riske atarak hizmet veren 20 bin civarındaki bayimiz bu durumdan olumsuz etkilendi. Bunun neticesinde binlerce KOBİ’mizi koruma altına alacak kararlar oldukça elzem bir hal almış durumdadır." şeklinde konuştu.