Güriş'ten Romanya'ya dev yatırım

İnşaat, endüstri ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan GÜRİŞ, 100’ü aşkın projelik deneyimine Romanya’daki yeni yatırımını ekledi.

GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş., Romanya’da yer alan 100 MW / 200 MWh kapasiteli batarya enerji depolama projesi “BESS IAZ”ı bünyesine katıyor. Caras-Severin iline bağlı Iaz Köyü’nde konumlanan projeyi geliştiren ENERGY CAPITAL GROUP SRL’nin tamamı GÜRİŞ tarafından satın alınıyor.

Bu satın almayla birlikte GÜRİŞ, Güneydoğu Avrupa’daki yenilenebilir enerji pazarına güçlü bir giriş yaparak bölgedeki büyüme hedeflerine önemli bir adım atmış oldu. Şirket, önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarını artırmayı planlıyor.