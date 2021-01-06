Güvensiz maske üreten 43 markaya ceza

Bakan Selçuk, maske gibi kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi kapsamında 43 marka için de idari süreç başlattıkları aktardı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde güvensiz maske üreten firmalara yönelik idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün maske gibi kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, 17 marka/model maske için önleyici tedbir aldıklarını, 43 marka için de idari süreç başlattıkları aktardı.

Bu ürünlerle ilgili gerekli görülmesi halinde piyasa arzının yasaklanması ve bertaraf edilmesi gibi işlemler uygulanacağını dile getiren Selçuk, “Ayrıca 14 marka için de test işlemlerimiz devam ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sistemine dahil edilecek. Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bu konuda denetimlerin devam edeceğini belirten Selçuk, “COVID-19 pandemisi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucularla ilgili Devlet Malzeme Ofisi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonu ile 200’den fazla marka ve model kişisel koruyucu donanım, onaylanmış kuruluşlarda test ediliyor. Böylece sağlık çalışanlarına güvenli ürün tedariki sağlanmasında katkıda bulunuyoruz” dedi.