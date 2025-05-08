GYODER Ankara'da ikinci zirvesini gerçekleştiriyor

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran 2025’te JW Marriott Ankara’da gerçekleştirecek.

8.05.2025 15:03:210
Paylaş Tweet Paylaş
GYODER Ankara'da ikinci zirvesini gerçekleştiriyor

GYODER, 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran’da gerçekleştirecek. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla düzenlenecek 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde çıkış yolları, sektörün yol haritası masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve yoğun ilgi gören zirvenin, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilip sektörün geleneksel buluşmalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran 2025’te JW Marriott Ankara’da gerçekleştirecek. Bu yıl “Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı” temasıyla düzenlenecek zirve, sektördeki belirsizlikleri, kırılganlıkları ve potansiyelleri strateji ve veri temelli yaklaşımlarla masaya yatırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel sektör, finans ve akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağı zirvede, ‘global kaosun içinde yön bulmak’, ‘makro belirsizlikte stratejik yön’, ‘duygudan değil akıldan güç almak’, ‘sektörün ortak hafızası ve akıl haritası’ gibi başlıklar ele alınacak.

“Çözüm kapasitesini konuşacağız”

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğumuz belirsizlik çağında yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyuyor. Artık yalnızca bugünü değil, değişen dünyanın dinamiklerini de okuyarak geleceği tasarlamak zorundayız. Bu nedenle GYODER olarak sektörümüzün sorunlarını değil, çözüm kapasitesini konuşmaya çağırıyoruz. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla, ortak akla, veriye ve stratejiye dayalı bir anlayışı öne çıkarıyor; sektöre sakin ama kararlı bir yön duygusu kazandırmayı hedefliyoruz.”

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KKM bakiyesi düştü, tüketici kredileri arttı

KKM bakiyesi düştü, tüketici kredileri arttı

Burgan Bank ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Burgan Bank ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

P&G Türkiye'de üst düzey atama: 9 ülkeden sorumlu olacak

P&G Türkiye'de üst düzey atama: 9 ülkeden sorumlu olacak

Conrad enerjisini güneşten alacak

Conrad enerjisini güneşten alacak

İstanbul ofis piyasasında arz sıkıştı

İstanbul ofis piyasasında arz sıkıştı

Süt sektörü mercek altında: 56 şirkete soruşturma

Süt sektörü mercek altında: 56 şirkete soruşturma

Yorum Yaz