Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 8,89, altının gram fiyatı yüzde 0,37, avro/TL yüzde 0,39 ve dolar/TL yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.264,25 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,89 üstünde 11.294,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,36 artarak 8 bin 165 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 lira, avro yüzde 0,39 yükselerek 48,6980 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, emeklilik fonları yüzde 3,14 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,50 ile "hisse senedi" fonları oldu.

