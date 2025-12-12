Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (8-12 Aralık)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,76, altının gram fiyatı yüzde 2,81, avro/TL yüzde 1,03 ve dolar/TL yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.074,68 puanı ve en yüksek 11.330,97 puanı gördükten sonra önceki hafta kapanışının yüzde 2,76 üzerinde 11.311,31 puandan haftayı tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 artışla 5 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,80 yükselişle 40 bin 122 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,82 artarak 9 bin 968 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artarak 42,6940 liraya, avro ise yüzde 1,03 yükselerek 50,0930 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,51, emeklilik fonları yüzde 1,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,48 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

