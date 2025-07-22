Haftanın ikinci işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler (22 Temmuz 2025)

22 Temmuz 2025 günü haftanın ikinci işlem gününde yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli gündem maddeleri bulunuyor.
BIST 100 dün günü (%2,41) 250,02 puan artışla 10.616,18 puandan kapattı, işlem hacmi 113,6 milyar TL oldu.
Yeni günde ise yurt içinde hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ve finans dışı firmaların net döviz pozisyonu rakamları takip edilecek.
Yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor.
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