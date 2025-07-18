Haftanın son işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler neler?

Haftanın son işlem gününde yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli gündem maddeleri bulunuyor.

18.07.2025 09:17:290
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Haftanın son işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler neler?

Haftanın son günü yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, motorlu araç kayıtları, açılan-kapanan şirket sayıları, haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.

Yurt dışında Almanya üretici fiyatları, ABD konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Türkiye, Ürdün, BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sonrası yayınladıkları ortak açıklamada, "Suriye’nin güvenliğini, birliğini, istikrarını ve egemenliğini destekliyor, içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde %1, diğerlerinde %0 olarak tespit edildi.

Türkiye, Mayıs ayında da ABD tahvil satışına devam etti, üç aylık satış 13,4 milyar dolara ulaştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon’un ihracatına ilişkin, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz" dedi.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, Haziran ayında 1,1 milyar dolar net alım yaptılar.

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