"Haksız rekabetin önüne geçilecek"

Yeni denetim ve yaptırım kararları kapsamında, e-ticaret satıcılarının fahiş fiyatla ürün listelemesi ve satışı engellenecek. Bu kurallara aykırı hareket eden satıcılar 1.806.177 TL’ye kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalırken ilgili ürünlere erişim engeli getirilecek.

Nil Dumansızoğlu / [email protected]

E-TİCARETTE FAHİŞ FİYATA BAKANLIK MÜDAHALESİ

E-ticarette tüketici güvenini zedeleyen fahiş fiyat uygulamalarına karşı devlet devreye girdi. Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni denetim ve yaptırım mekanizmasıyla birlikte online satış kanallarında fahiş fiyatla ürün listeleyen ve satışa sunan satıcılar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Düzenlemeye göre kurallara aykırı fiyatlama yapan satıcılara 1.806.177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. İlgili ürünlere ise erişim engeli getirilecek.

“HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK”

Yeni uygulamayı değerlendiren ideasoft CEO’su Sinan Akdal, “Ticaret Bakanlığı’nın e-ticarette fahiş fiyat uygulamalarına yönelik olarak hayata geçirdiği denetim ve yaptırım kararları, sektörün uzun vadeli sağlığı açısından önemli bir adım. Bu düzenlemelerle birlikte tüketicinin korunması, piyasa dengesinin sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi fazlasıyla olası” dedi.

Fiyatlama konusunda yaşanan olumsuz örneklerin yalnızca tüketiciyi değil işini kurallara uygun şekilde yapan binlerce satıcıyı da olumsuz etkilediğini belirten Akdal, ekledi:

“Bu nedenle alınan kararları, sektörde adil ve sürdürülebilir bir ticaret ortamının güçlendirilmesi yönünde değerlendirmek gerekiyor. Kurallara uygun, tüketici odaklı ve sürdürülebilir e-ticaret anlayışının, sektörün geleceği için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Çünkü güvenin güçlendiği bir ortamda büyüme daha kalıcı ve markalaşma daha mümkün olur."