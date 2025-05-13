Haleon Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürlüğüne yeni atama

Tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren; Sensodyne, Parodontax, Otrivin, Voltaren ve Centrum gibi markaları bünyesinde barındıran Haleon, yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Haleon bu kapsamda, 1 Mayıs itibarıyla Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü olarak Özlem Kaynak’ı atadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; tüketici sağlığı alanında lider konumda bulunan Haleon, global pazarlarda liderliğini pekiştirmek amacıyla yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Uluslararası deneyimiyle sektörde öne çıkan Özlem Kaynak, yeni görevinde, aralarında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Kenya, Güney Afrika, Mısır ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 45’ten fazla ülkenin sorumluluğunu üstlenecek.

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Özlem Kaynak, 2000 yılında State University of New York, Binghamton’da ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine telekomünikasyon sektöründe adım atan Kaynak, ardından Nivea Beiersdorf’ta 12 yıl boyunca pazarlama ve satış alanlarında çeşitli görevler üstlendi. 2015 yılında Omega Pharma Perrigo’ya Genel Müdür olarak transfer oldu. 2018-2022 yılları arasında ise GSK Tüketici Sağlığı Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Özlem Kaynak, Orta Doğu ve Afrika Bölgesine atanmadan önce Haleon bünyesinde Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Genel Müdürü olarak görev alıyordu.