'Halka açılacağız'

Selim Özsoy, Afyonkarahisarlı sanayici bir ailenin 4’üncü kuşağını temsil ediyor. Ailesi 70 yıldan fazladır sanayinin içinde. 40 yıl önce PET üretimini ana iş kolu olarak seçtiklerini ve Özpet Plastik’i kurduklarını söyleyen Özsoy, 2024’ü güçlü bir büyümeyle kapattıklarını ve 1 milyar 170 milyon TL ciro elde ettiklerini belirtiyor. 700 milyon TL yatırımla hayata geçirdikleri yeni fabrikaları sayesinde kapasitelerini artırdıklarını ifade eden Özsoy, şöyle konuşuyor:

Ayçe TARCAN / Capital Dergisi

Temmuz sayısından

IN-HOUSE ÜRETİM

“Türkiye ve Avrupa’nın en büyük plastik kavanoz üretim hatlarından birine sahibiz. 12 yıl önce maliyetlerimizi düşürmek ve karbon ayak izimizi azaltmak için yeni bir üretim ve tedarik süreci planlarken ‘in-house’ denilen yerinde üretim modelini ortaya çıkardık. Müşterilerimizin tesislerine şişe ve kavanoz üretimi için üretim hattı kuruyoruz. Bu model, pet şişe ve kavanoz ihtiyacı olan markalar tarafından oldukça ilgi görüyor. Halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.”

KÂRLILIK ARTTI

“Geçen yılı oldukça güçlü bir performansla tamamladık. 2024’te brüt satış kârımız yüzde 13’ün üzerinde arttı. FAVÖK marjımız ise yüzde 21,5 oldu. Bu artışta, geçen yıl Afyon Emirdağ’da devreye aldığımız ve enerji maliyetlerimizi azaltan güneş enerjisi santralimiz etkili oldu. Ciromuz 1 milyar 170 milyon TL’ye yükseldi. 2021 yılında 8.900 ton olan üretimimiz, 2024’te 19.800 tona çıktı. Yeni fabrikamızla birlikte üretim kapasitemizi yıllık 26 bin tona çıkarıyoruz. İç piyasada pazar payımız ise yüzde 4’e ulaştı. 2025 sonunda üretim ve ciroda yüzde 25-30 oranında büyüme hedefliyoruz.”

“ÇOCUKLUKTA BAŞLADIM”

“Ticaretin tadını küçük yaşta aldım. Çocukluğum, Afyonkarahisar’daki manifatura mağazamızda geçti. Bayramlarda mağaza önünde çorap ve mendil sattım.”