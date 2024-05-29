Halka arzda 2 şirket bugün talep toplamaya başladı

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzında sabit fiyatla talep toplama başladı.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama "ALKLC" koduyla Deniz Yatırım liderliğinde bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 22,98 lira olarak belirlenen şirketin 33 milyon 885 bin lira nominal değerli payları, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek. Büyüklüğü 778,7 milyon lira olacak halka arzın halka açıklık oranının ise yüzde 30,25 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Altınkılıç Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'larda Ezine'de beyaz peynir imalatına başladıklarını, daha sonra Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir tesisi satın alarak eski kaşar üretebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en kaliteli kaşarını Ezine bölgesinde Altınkılıç olarak üretmeye başladıklarını belirten Altınkılıç, "Şartlar, koşullar ilerlerken insanların sağlıklı beslenme ve daha uzun yaşamayla ilgili arayışları da devam ediyordu. Bizim de kendi ürün yelpazemize yeni ürün eklemek için birtakım AR-GE'lerimiz, araştırmalarımız oldu. O zaman biz kefiri keşfettik. Türklerin Orta Asya'da uzun yıllar önce üretmiş oldukları kefiri Türkiye'yle tanıştırdık. Tabiri caizse yeni bir segmenti marketlerin raflarına oturtmuş olduk. Bu arada kefirin ürün yelpazemize katılmasının ardından aşağı yukarı bugün 50 bin noktada, Altınkılıç'ın ürünlerinin olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

50-60 bin noktaya günlük ulaşıyoruz

Altınkılıç olarak dinamik bir aile şirketi olduklarına vurgu yapan Altınkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Babamız hala işin başında. 84 yaşında olmasına rağmen 3'üncü 4'üncü kuşak artık bu işi yapıyor. Öyle bir şey ki, siz bu şirketleri uzun ömürlü yaşatmak zorundasınız. Mümkün olduğu kadar bugün itibarıyla kurumsal bir firma olduğumuzu söyleyebilirim ancak daha da ötesi var. Şirketlerin artık 150, 200, 300 yıl yaşayabilecek altyapısını hazırlamak gerekiyor. Altınkılıç artık kendi kabuğuna sığmıyor. Yaptığı ürünler itibarıyla Türkiye'de 50-60 bin noktaya günlük ulaşıyoruz. Yurt dışından da bize çok talep geliyor."

Kurumsallaşmanın büyük önem arz ettiğinin altını çizen Altınkılıç, kurumsallaşan şirketlerin ayakta durabildiğini kaydetti.

Altınkılıç, halka arzdan elde ettikleri geliri şirketlerinin büyümesi için kullanacaklarına işaret ederek, "Bir miktarını Burhaniye'de yapmış olduğumuz yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesis kuruyoruz. Bir miktarını yüzde 10-15 yatırıma harcayacağız geri kalanı da daha çok yatırım yapmak, süt almak, yüksek miktarda ürünler yapabilmek için harcayacağız. Biz aldığımız parayı, ortak ettiğimiz arkadaşların paralarını ürüne, fabrikaya, yeni teknolojiye yatıracağız. Yani Altınkılıç'ın büyümesine yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Altınkılıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Altınkılıç'ın bu markayla yürüyebileceği daha uzun bir yol var. Ürettiğiniz A kalite ürünlerle Avrupa'ya yönelik yapacağınız yatırımlarla çok ciddi anlamda ihracat yapabilirsiniz. Türkiye ihracat yapmak zorunda. Türkiye sırf kendi içinde mal satarak zenginleşemez. Biz makine ve teçhizat anlamında çok gelişmiş bir ülkeyiz, çok kaliteli işletmelerimiz, yetişmiş insan gücümüz var. O yüzden biz dünyanın birçok noktasına süt ürünleri gönderebiliriz. Amerika müthiş bir pazar. Orada çok büyük istekler var. Müthiş bir tüketim var Amerika pazarında. Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya ciddi anlamda büyük ihracatlar yapan bir firma olmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihracata ve dövize ihtiyacı var. Biz de adımlarımızı daha da sağlam atacağız."

Yiğit Akü'nün halka arzında talep toplama bugün başlıyor

Halka arz fiyatı 34,68 lira olarak belirlenen şirket, talep toplamaya bugün başlıyor ve talep toplama süreci 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Türkiye'de otomotiv ve enerji alanlarında faaliyet gösteren ve 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Yiğit Akü'nün halka arzı kapsamında talep toplama 29-31 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

Halka arz başvurusu onaylanan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. AŞ, 75 milyon payı piyasaya ihraç edecek olup, ihraç ettiği payların yüzde 79'u bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Şirket halka arzda yüzde 1'lik kısmını ise çalışanlarına ayırdı.

Halka arz fiyatı 34,68 lira olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü 2,6 milyar lira olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 24,96 olması bekleniyor. Şirketin halka arzında talep toplama 29-31 Mayıs arasında gerçekleşecek.

Yiğit Akü Genel Müdürü Taner Yiğit, halka arzın enerji sektöründeki fırsatları yakalamak için önemli bir adım olduğunu söyledi. Halka arz sonrasında özellikle lityum sektörüne yatırım yapmayı planladıklarını belirten Yiğit, dünya standartlarında lityum batarya hücresi üretebilecek bilgiye ve yeterliliğe sahip olduklarını vurguladı.

Halka arzın şirketin kurumsallaşma sürecine de fayda sağlayacağını söyleyen Yiğit, "Hiçbir zaman klasik bir aile şirketi gibi olmayıp, her zaman kurumsallaşmaya önem verdik. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ilke edindik. Halka arzın, bu anlamda bize bir basamak daha atlatacağına inanıyoruz." dedi.

Firmanın ürünlerini yurt içi ve yurt dışında tescilli beş markası olan Yiğit, Platin, Helden, MacPower ve Tunç markalarıyla sattığını belirten Yiğit, şirketin otomotiv grubu için starter akü, yenilenebilir enerji sektörleri için jel akü, telekom, lityum, traksiyoner ve stasyoner bataryalar üretebildiğini söyledi.

Yiğit, şirketin yıllık yaklaşık 7 milyon aküyü üretebilecek kapasitede olduğunu ve son 7 yıldır Türkiye'de akü ihracatında birinci sırada yer aldığını aktardı.

Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 80'inini ihraç ediyoruz

Yiğit, faaliyetlerinin ihracat odaklı olduğunu, toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirterek, "İhracat rotalarımız arasında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Amerika, Avrupa, Afrika, Asya, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu bulunuyor. Üretimimizin geri kalan kısmını yurt içine ve otomotiv üreticilerine doğrudan montaj hatlarına tedarik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Halka arzdan elde edilecek gelirin sadece yüzde 10'unun mevcut borçların kapatılmasında kullanılacağını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Kalan yüzde 20'si üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları için kullanılacak. Yüzde 40'ını lityum batarya yatırımları için kullanacağız. Yüzde 30'luk kısmı da işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanmayı planlıyoruz. Şu an enerji sektöründe enerjinin depolanması sektörün geleceği olarak görülüyor, bu nedenle de en büyük yatırımı lityum tarafına yapacağız. Bunu kendi öz kaynaklarımızla da yapabilirdik ama bu konuda biraz daha erken yola çıkıp Türkiye'de ilk olmayı hedefledik. Bu sebeple halka arz ile birlikte bu alandaki hedeflerimizi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

Yiğit, şirketin 1200 çalışanı için ayırmış olduğu yüzde 1'lik paylar için, "Biz burada çalışanlarımız ile beraber büyüyoruz. Şirket kazanıyorsa, çalışanlarımız sayesindedir. Ufak da olsa onlara bir desteğimiz olsun istedik." dedi. Elektrikli araç pazarı ve enerji depolama sistemlerinin Türkiye'de büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yiğit, "Elektrikli araçlar artıyor, sizin aküleriniz ne olacak diye soruluyor. Elektrikli araçlarda da aslında bizim akülerimiz kullanılıyor. Elektrikli araç üreticilerine de akü tedarikini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.