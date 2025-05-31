Halkbank, şubeli katılım bankası kuruyor

Halkbank, daha önce alınan "dijital katılım bankası kurulması" kararından vazgeçilerek, bunun yerine "şubeli katılım bankası kurulması" için BDDK'ya başvuru yapıldığını duyurdu.

31.05.2025 10:29:340
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Halkbank, şubeli katılım bankası kuruyor

Halkbank, şubeli katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurdu.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun daha önce aldığı "dijital katılım bankası kurulması" kararından vazgeçerek "şubeli katılım bankası kurulması" kararı aldığı ve bu karar uyarınca BDDK'ya başvuru yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK'nın 'Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik' kapsamında bağlı ortaklık olarak dijital katılım bankası kurulması kararı almış olmakla birlikte; yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, kurulacak katılım bankasının BDDK'nın 'Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik' kapsamında geleneksel katılım bankası (şubeli) olarak kurulmasına karar vermiştir. Alınan karar uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuru yapılmıştır." denildi.

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