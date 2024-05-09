Halkbank ve Vakıfbank'tan temettü kararı

Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası dün kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararlarını duyurdu. Kar payı dağıtılmaması genel kurul onayına sunulacak.

9.05.2024 10:57:210
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Halkbank ve Vakıfbank'tan temettü kararı

Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası dün kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararlarını duyurdu. Kar payı dağıtılmaması genel kurul onayına sunulacak.

Vakıfbank ve Halkbank dün (8 Mayıs 2024) KAP'a yaptıkları bildirimde kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararlarını duyurdu.

Halkbank'tan KAP'a yapılan bildirimde "Kar payı dağıtımına ilişkin olarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarihli Toplantısı'nda kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup Genel Kurulun onayına sunulacak olan kar payı dağıtım tablosu ektedir" denildi.

Vakıfbank da Çarşamba akşamı KAP'a yaptığı açıklamada kâr payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararını paylaştı.


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