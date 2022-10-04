Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi. Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca ABD Yargıtay Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde kabul edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte Yüksek Mahkeme, FSIA (Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası) temyizimizi esastan görüşmeye başlayacaktır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal sürece dair verilen durdurma kararı devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."

ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının başvurusunu oturumda dinlemeyi kabul etti



ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye alarak bir oturumla avukatları dinlemeyi kabul etti. Yüksek Mahkeme, web sitesinde yayımladığı kararda, mahkemeye yapılan başvurulardan hangi davaları dinleyeceğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme'de dinlenecek başvurular arasında Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için yaptığı başvuru da yer aldı. Oturumun ne zaman düzenleneceği ise daha sonra açıklanacak.

Halk Bankası avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra ise bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine yargı sisteminde son merci olan ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

Anayasa Mahkemesi, Halk Bankasının başvurusunu haklı bulup lehte karar verirse dava düşecek; aleyhte bir karar alarak federal ve bir üst mahkemenin aldığı kararları onarsa New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.