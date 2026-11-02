Yabancı yatırımcı borsada Türkiye'deki varlıklarını azalttı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 100 milyon dolarlık hisse senedi, 183,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 285,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

2.11.2026 15:05:100
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Yabancı yatırımcı borsada Türkiye'deki varlıklarını azalttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 100 milyon dolarlık hisse senedi, 183,8 milyon dolarlık DİBS ve 285,3 milyon dolarlık ÖST sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 23 Ekim haftasında 33 milyar 981,1 milyon dolardan 31 milyar 569,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 794,9 milyon dolardan 16 milyar 555,1 milyon dolara indi.

ÖST stoku ise 3 milyar 39,4 milyon dolardan 2 milyar 741,7 milyon dolara geriledi.

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