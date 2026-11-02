Merkez Bankası rezervleri 162,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolar oldu.

2.11.2026 14:48:150
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 162,2 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 103 milyon dolar azalışla 59 milyar 45 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Ekim'de 62 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 803 milyon dolar düşüşle 106 milyar 949 milyon dolardan 103 milyar 146 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalışla 169 milyar 97 milyon dolardan 162 milyar 191 milyon dolara indi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Çin Merkez Bankası, borsadaki düşüşe karşı 15 milyar dolarlık takas aracını devreye sokuyor

Çin Merkez Bankası, borsadaki düşüşe karşı 15 milyar dolarlık takas aracını devreye sokuyor

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (2 Kasım 2026)

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (2 Kasım 2026)

Yorum Yaz