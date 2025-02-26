Halkbank'tan 2024 bilanço değerlendirmesi

Halkbank'ın 2024 son çeyrekte toplam mevduatı bir önceki yılıa göre yüzde 27 artarak 2,4 trilyon liraya ulaşırken, bankanın bu dönemdeki özkaynakları ise yüzde 19 artarak 152,6 milyar lira oldu.

Halkbank, 2024 yılı sonunda aktif büyüklüğünü yüzde 37 artırarak 3 trilyon liraya yükseltti.

Halkbank, 2024'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2024'ün sonunda aktif büyüklüğünü 2023'ün sonuna göre yüzde 37 artışla 3 trilyon lira seviyesine ulaştıran banka, bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü ise yüzde 21 artışla 2,3 trilyon liraya yükseltti.

Halkbank'ın 2024 son çeyreğinde toplam mevduatı bir önceki yılın sonuna göre yüzde 27 artarak 2,4 trilyon liraya ulaşırken, bankanın bu dönemdeki özkaynakları ise yüzde 19 artarak 152,6 milyar lira oldu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, küresel ekonomide para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğu dalgalı bir yılın, ülkedeki ekonomik dayanıklılığın arttığı, makrofinansal istikrarın güçlendiği ve dış kırılganlıkların azaldığı bir süreçle geride bırakıldığını belirtti.

Arslan, "Bu dönemde, dezenflasyon süreci devam ederken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin azalma eğilimi güçlenmiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervleri rekor seviyelere ulaşmış, kredi risk primimizin (CDS) Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına gerilemiş ve bu süreçte ihracatımız da 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,4 artışla 262 milyar dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

2024'te cari açığın beklentilerin üzerinde iyileştiğini ve dış finansman ihtiyacındaki azalışın Türkiye ekonomisindeki yeniden dengelenme sürecini desteklediğini aktaran Arslan, bu başarıların temelinde ise, ekonomi yönetimi tarafından Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde atılan başarılı adımların büyük rol oynadığını anlattı.

Çalışmalarımıza ve desteklerimize 2025'te de devam edeceğiz

Arslan, "Halkbank olarak, ülkemizin finansal istikrarının korunması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve büyümenin kapsayıcı bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalarımıza ve desteklerimize 2025'te de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İhracata ivme katacak işbirlikleri, sürdürülebilirlik ve girişimcilik odaklı çalışmalarla dolu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Osman Arslan, Bankanın ürün ve hizmetleriyle KOBİ'lere ve esnafa yönelik desteklerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Esnafı destekleme misyonunu kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Arslan, şu açıklamalarda bulundu: "Değişen dinamiklere uyum sağlayarak, esnafın, KOBİ'lerin ve girişimcilerin beklentilerini karşılayan finansal destekler sunduk. 2024 yılı sonunda esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 37 olup, kredili esnaf sayımız 802 bine ve esnaf kredi büyüklüğümüz ise 2023 sonuna göre yüzde 13 artışla 266 milyar liraya ulaştı. Ticari nitelikli nakdi kredilerimiz içindeki KOBİ kredilerinin payı yüzde 57 olurken, 728 milyar liraya ulaşan KOBİ kredilerimiz ve yüzde 16'lık pazar payımızla KOBİ kredilerinde sektör lideri olmaya devam ettik."

250 bin kadın girişimciye toplamda 82 milyar lira finansman desteği sağladık

Halkbank'ın, girişimcilik ekosistemini güçlendirme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları ve destekleri paylaşan Arslan, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 2021'den bu güne yaklaşık 250 bin kadın girişimciye toplamda 82 milyar lira finansman desteği sağladık. Kadın girişimcilerin kullandığı kredilerin yaklaşık yüzde 40'ını tek başımıza sağlayarak bu alandaki liderliğimizi sürdürmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Arslan, kadınların iş hayatında daha güçlü yer edinmesi için eğitim ve markalaşma süreçlerine de katkı sağladıklarını ifade ederek, dördüncü kez düzenledikleri Üreten Kadınlar Yarışması'nın finalini gerçekleştirerek, girişimci kadınlara ödüllerini takdim ettiklerini bildirdi.

Halkbank’ın kadın girişimcilere verdiği desteklerin yanı sıra, 2021'den bu güne kadar 193 bin girişimciye ulaşarak toplam 29 milyar lira kredi desteği sunduğunu vurgulayan Arslan, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için de yalnızca finansal destek sağlamakla kalmadıklarını aynı zamanda bilgi, rehberlik ve motivasyonla da yanlarında olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizdi.

Osman Arslan, dijital bankacılık alanındaki çalışmalarına kişiselleştirilmiş hizmetler ve yenilikçi çözümler ile devam ettiklerini belirterek, yaz aylarında faaliyete geçmesini planladıkları ve faizsiz finans prensiplerine uygun hizmet verecek olan Halk Dijital Katılım Bankası AŞ. ile düşük operasyonel maliyetler sunarken, çevre dostu bir finansal modelle ekonomik verimliliği artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Orta Vadeli Ekonomi Programı ile uyumlu, yenilikçiliği teşvik eden, kaynakları en verimli şekilde yöneten ve sürdürülebilir finansman modelleriyle ekonomiye güç veren çözümler üretmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Arslan, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilen 2025'te de tüm imkanlarımızla toplumumuzun her kesiminin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, 'Hayatın Her Evresinde, Ailenizin Yanında' mottosuyla 'Halkbank Ailem' çatısı altında müşterilerimize sunduğumuz Evlilik Kredisi, Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi, Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi, Paraf Ailem, Prim İadeli Hayat Sigortası, 18 Yaş Altı BES ve Yaşlı Bakım Sigortası ürünlerimizle evlilikten çocuk sahibi olmaya, konut finansmanından emeklilik dönemine kadar geniş bir yelpazede ailelerin finansal yükünü hafifletmeyi, tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemekteyiz."