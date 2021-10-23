Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin KAP'a açıklama

"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak, New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir"

23.10.2021 09:40:000
Paylaş Tweet Paylaş
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin KAP'a açıklama

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın reddedildiğini, kararın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

Halkbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız." AA

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şirketlerin sürdürülebilirlik karnesi: Ürün bazında dönüşüm

Şirketlerin sürdürülebilirlik karnesi: Ürün bazında dönüşüm

Avrupa'da en çok elektrikli ve hibrit otomobiller satılıyor

Avrupa'da en çok elektrikli ve hibrit otomobiller satılıyor

Borsa İstanbul'da gong Hedef Holding için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Hedef Holding için çaldı

Akbank'ın sürdürülebilirlik temalı fonlama tutarı 1,7 milyar doları geçti

Akbank'ın sürdürülebilirlik temalı fonlama tutarı 1,7 milyar doları geçti

Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit’in oldu

Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit’in oldu

Dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı

Dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı

Yorum Yaz