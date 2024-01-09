Hamsi, palamuttan tahtını geri aldı!

İstanbul'da Su Ürünleri Hali'ne önceki yıl en çok getirilen ürünler listesinde palamudun ardından ikinci sırada yer alan hamsi, 2023'te ise 25 bin 836 tonla birinci oldu.

İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü hamsi bir önceki sene en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 113 farklı tür su ürünü getirildi.

Halde 2022 yılında 60 bin 714 ton su ürünü bulunurken, geçen sene 54 bin 315 ton ürün nakledildi. Önceki yıl hale en çok getirilen 5 ürün palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit olarak sıralanmıştı.

Geçen yıl ise birinci olan hamsi ile birlikte istavrit, mezgit, çipura ve palamut listede yer aldı. Böylece 2022'de tahtını palamuda kaptıran hamsi, 2023'te halde en çok tüketilen ürün sıralamasında yine birinci oldu.

Hale 2023'te 25 bin 836 ton hamsi, 7 bin 305 ton istavrit, 2 bin 606 ton mezgit, 2 bin 510 ton çipura, 2 bin 174 ton palamut getirildi. 2022'de ise 19 bin 832 ton palamut nakledilmişti. Böylece hale ulaştırılan palamudun 2022'ye göre yüzde 89 azaldığı belirlendi.

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 972 liradan satılan deniz böceği, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü olarak dikkati çekti. Bu ürünü kilosu 966 liradan satılan ıstakoz ve kilosu 494 liradan satılan jumbo karides izledi. Ayrıca halde hamsinin kilosu 25, palamudun kilosu 48, mezgidin kilosu 32, istavritin kilosu 31 liradan alıcı buldu.