Hane halkı enflasyon beklentisi arttı!

Mayısta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,1'e, reel sektör için yüzde 41'e inerken, hane halkı için yüzde 59,9'a yükseldi.

23.05.2025 11:05:380
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Hane halkı enflasyon beklentisi arttı!

Yıllık enflasyon beklentileri mayısta piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalırken, hane halkı için yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hane halkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak, yüzde 27,8 oldu.





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