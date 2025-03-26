Hanehalkı enflasyon beklentisi yükseldi

TCMB'nin, TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ve İktisadi Yönelim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının beklentilerinin derlendiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı.

26.03.2025 10:25:160
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Hanehalkı enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu yayımladı.

Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3,0 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi nasıl yapılıyor?

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.

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