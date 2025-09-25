"Hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi"

Bakan Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu" dedi.

25.09.2025 13:58:520
Paylaş Tweet Paylaş
"Hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.

Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.





Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Yorum Yaz