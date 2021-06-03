Hangi 3 şirket yerli otodaki payını arttırdı?

AG Anadolu Grup Holding AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sermaye artırımına katılarak paylarını artırdı.

AG Anadolu Grup Holding AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin, TOGG’un sermaye artırımında yeni pay alma hakkının kullanımı ve hissedarlık yapısının değişmesi hakkındaki açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

TOGG’un 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, söz konusu üç şirket, TOGG’un 150 milyon TL ödenmiş sermayesinin 846 milyon 774 bin artırılarak 996 milyon 774 bine çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak etti.

Kök Ulaşım Taşımacılık AŞ faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu sermaye artırımına katılmama kararı alırken, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında, artırıma katılan üç şirketin TOGG’daki ortaklık payı bu aşamada yüzden 19,0’dan yüzde 22,8’e yükseldi.

28 Haziran 2018’de yapılan açıklamada, sermaye artırımına katılan üç şirketin, TOGG’un yüzde 19,0 ortağı oldukları duyurulmuştu.

Öte yandan, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde; sermaye artırımı sonrasında KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2,9 payının yüzde 0,2’lik kısmının söz konusu şirketler tarafından nominal bedelle satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri de tamamlandı. Bu kapsamda söz konusu üç şirketin TOGG’daki nihai payı yüzde 23 oldu.