Hangi yatırım aracını tercih edenler ne kazandı? İşte haftalık performans raporu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,43, altının gram fiyatı yüzde 0,08 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,73, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazandı.

8.11.2025 09:51:360
Paylaş Tweet Paylaş
Hangi yatırım aracını tercih edenler ne kazandı? İşte haftalık performans raporu

BIST 100 endeksi, en düşük 10.848,97 puanı ve en yüksek 11.152,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,43 altında 10.924,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 azalışla 5 bin 427 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 düşüşle 36 bin 612 liraya indi.

Geçen hafta sonu 9 bin 98 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,08 azalarak 9 bin 91 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 42,2140 liraya çıkarken, avro yüzde 0,73 yükselerek 48,9150 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, emeklilik fonları yüzde 0,87 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,25 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Polisan Holding'den bilanço değerlendirmesi var

Polisan Holding'den bilanço değerlendirmesi var

Global Yatırım Holding'ten bilanço değerlendirmesi var

Global Yatırım Holding'ten bilanço değerlendirmesi var

Küresel piyasalarda gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Küresel piyasalarda gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Hitit'ten bilanço değerlendirmesi

Hitit'ten bilanço değerlendirmesi

İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlükte

İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlükte

“Engelsiz Bankacılık Hackathonu” sonuçlandı

“Engelsiz Bankacılık Hackathonu” sonuçlandı

Yorum Yaz