Hareket Proje (HRKET) halka arz sonuçları

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzı için geçen hafta talep toplanmıştı. Hareket Proje Taşımacılığı halka arzına ilişkin kesin rakamlar bugün açıklandı.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzı için geçen hafta talep toplanmıştı. Hareket Proje Taşımacılığı halka arzına ilişkin kesin rakamlar bugün açıklandı... Halka arz büyüklüğü 1.680.000.000TL olarak gerçekleşti. İşte Hareket halka arz sonuçları

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzına ilişkin sonuçlar bugün belli oldu. Halka arzda 1.956.272'i yurtiçi bireysel olmak üzere toplamda 1.956.677 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. İşte Hareket halka arzına ilişkin KAP'a yapılan bildirimde yer alan sonuçlar:

HAREKET PROJE HALKA ARZ SONUÇLARI

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin (“HRKET”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 70,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.680.000.000TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 1.961.635 başvurudan, halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların 4,25 katına denk gelen 101.901.886TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,27 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 13,18 katı, Hareket Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır: