Havalimanlarından 2020 kiraları alınmayacak

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecek.

19.02.2021 17:18:000
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Havalimanlarından 2020 kiraları alınmayacak

Salgın dolayısıyla bir zamandır gündemde olan havalimanlarına yönelik destekte detaylar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini belirtti.

Bakan açıklamada 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağını söyledi. 2021 yılına ait kira bedellerinde artış yapılmazken 2021 DHMİ ücret tarifesinde de artış yapılmadı.

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