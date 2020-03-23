Havayollarında virüs krizi ağırlaşıyor

Havacılık endüstrisini saran kriz, dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin koronavirüs salgını ile mücadele için ağır tedbirler açıklaması ile birlikte derinleşiyor. Emirates ve Singapore Airlines Ltd. de uçuş sayısını azaltan şirketlere katıldı.

Dünyanın en büyük uzun menzilli uçuş yapan hava yolu şirketi olan Dubai merkezli Emirates, seyahat kısıtlamalarından dolayı, 25 Mart'tan itibaren uçuşlarını iki hafta süreyle durdurma kararı aldı. Singapore Airlines ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kapasitesini yüzde 96 azaltacağını duyurdu. Hong Kong'lu hava yolu şirketi Cathay Pacific Airways Ltd. de Cuma günü benzer tedbirlere gitmişti.

Tüm dünyada bu yıl ciro kaybı 200 milyar doları aşması beklenen hava yolu şirketleri, daha önce görülmemiş şekilde uçaklarını yere indiriyor ve çalışanlarını izne çıkarıyor. Moody's Investors Service'e göre, büyük hava yolu şirketleri Haziran ayının sonuna kadar kriz koşullarında idare edebilecek kadar yeterli likiditeye sahip olabilir, ancak daha küçük ve daha az likit şirketler, hissedarlarından ve hükümetlerden destek alamazlarsa batabilirler.

Aralarında Jonathan Root ve Russell Solomon'un bulunduğu Moody's analistleri, 20 MArt tarihli raporlarında, "Faaliyet ortamındaki kötüleşmenin şiddeti ve sertliği, birkaç hafta önce mükemmel yeterlilikte fazla likiditeye sahip şirketlerde benzer erimelere neden olacak" dedi.

Emirates'in CEO'su Şeyh Ahmed bin Said El Maktum, personele gönderdiği bilgilendirme notunda, şirketin rakipleri ve tedarik zinciri ortaklarından bazılarının 330,000 kişiye bulaşan ve 14,500 kişinin hayatına mal olan virüsün neden olduğu kriz dolayısıyla ayakta kalamayabileceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Flyduba, Abu Dhabi'ye ait Etihad Airlines ve Orta Doğu'nun en büyük ucuz hava yolu şirketi Air Arabia'ya da ev sahipliği yapıyor.

Asya'da ise, Singapur Airlines,196 uçağın 185'inin yere indirilmesinin ardından normal hizmetlerin ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu kaydetti. Şirket CEO'su Goh Choon Phong, kendi baz ücretinin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 30 düşürüleceğini kaydetti. Daha öcne açıklanan kesinti yüzde 15 seviyesindeydi. Phong, çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda, icradan sorumlu başkan yardımcılarının ve kıdemli başkan yardımcılarının ücretlerinin ise sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 20 düşürüleceğini kaydetti. Diğer tedbirler arasında ise pilotların her ay değişen günlerde zorunlu ücretsiz izne çıkarılması yer alıyor. Nihayetinde, alına tedbirler 10,000 çalışanı etkileyecek.

Aralarında Delta Ait Lines Inc. ve American Airlines Group Inc.'nin de bulunduğu diğer bazı büyük şirketler ise kurtarma paketinin açıklığa kavuşturulmasını beklerken, Çin'de hükümet bazı kesintileri düşürdü ve küçük şirketleri daha büyük devlet destekli bir şirket çatısında toplanmaya yönlendirebilir.