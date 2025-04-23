Havayolu şirketlerinden deprem sonrası tavan fiyat kararı

THY yurt içi bilet tavan fiyatını 1750 lira olarak belirledi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğini ileterek, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirilecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

Pegasus, İstanbul çıkışlı ve varışlı iç hat uçuşlarında bilet tavan fiyatını 1750 lira olarak belirledi

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cuma gün sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatlarımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız."

Açıklamada, ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirler için bilet işlemlerinde ilave haklar sunulduğu belirtilerek, "25 Nisan Cuma gün sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz, ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir." ifadelerine yer verildi.

AJet, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat uçuşlarında bilet fiyatını 1750 liraya sabitledi

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti. Yeşilkaya, "Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.