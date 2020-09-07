Hayat Kimya'dan 450 milyon TL'lik yeni yatırım: 200 kişi istihdam edilecek

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, 2020 yılı başında, Mersin'de 450 milyon TL yatırımla yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisini kurmak üzere çalışmalara başladıklarını kaydederek, "2021 ortasında devreye alacağımız bu yeni nesil tesisimizle birlikte 200 kişilik ek istihdamla Mersin'deki istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkaracağız" dedi.

Üretilen ürünlerin yüzde 60'ını Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 50 farklı ülkeye ihraç edeceklerini açıklayan Çizmeci, 2020 ortasında ise hijyen ve temizlik alanındaki bilgi birikimini cerrahi maske kategorisine aktararak 100 milyon TL'yi aşan yatırımla yeni bir kategoriye adım attıklarını ifade etti.

Çizmeci şöyle konuştu:

"Yılda 2,5 milyon adet ve günde 7 milyon adet üretim kapasitemizle cerrahi maske kategorisinde dünyanın en büyük Türk üreticisi olarak sektöre giriş yaptık. Türkiye'de yeni yatırımlarımıza odaklanmayı ve dünyada ise Asya ve Afrika pazarlarında gücümüzü arttırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



