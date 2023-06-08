Hazine 169 milyar 816 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi, mayısta 169 milyar 816 milyon lira fazla verdi.

8.06.2023 09:47:450
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine 169 milyar 816 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 610 milyar 205 milyon lira, nakit giderleri 440 milyar 389 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 344 milyar 359 milyon lira, faiz ödemeleri ise 96 milyar 30 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 265 milyar 846 milyon lira fazla verdi. Mayıs ayında nakit dengesinde, 169 milyar 816 milyon liralık fazlalık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 996 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 208 milyar 985 milyon lira artış görüldü.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine 169 milyar 816 milyon lira fazla verdi

Hazine 169 milyar 816 milyon lira fazla verdi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları?

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları?

Bakan Şimşek, Twitter hesabından vatandaşlara seslendi

Bakan Şimşek, Twitter hesabından vatandaşlara seslendi

Küresel piyasalarda karışık seyir hakim: 8 Haziran veri gündemi...

Küresel piyasalarda karışık seyir hakim: 8 Haziran veri gündemi...

Gram altın tarihi zirvesini yeniledi: Yüzde 7'nin üzerinde

Gram altın tarihi zirvesini yeniledi: Yüzde 7'nin üzerinde

Asgari ücrete ara zam yolda

Asgari ücrete ara zam yolda

Yorum Yaz