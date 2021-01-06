Hazine, 2 günde 18,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta gerçekleştirdiği ROT satışları dahil 4 ihalede toplanma borçlanma tutarı 18 milyar 339,9 milyon TL'ye ulaştı.

6.01.2021 16:10:000
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Hazine, 2 günde 18,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki günde düzenlediği 4 ihalenin ardından piyasa yapıcı bankalara 3 ihalede toplam net 1 milyar 590,1 milyon TL opsiyonlu satış yaptı.

Hazine pazartesi günü 2 yıl (672 Gün) ve 5 yıl (1.729 Gün) vadeli sabit kuponlu, dün 7 yıl (2.506 Gün) vadeli değişken faizli ve 10 Yıl(3.598 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Piyasa yapıcılara 2 yıllık tahvilde nominal 236,0 milyon TL, net 238,6 milyon TL, 5 yıllık tahvilde nominal 252,6 milyon TL, net 256,9 milyon TL, 10 yıllık tahvilde nominal 1 milyar 147,8 milyon TL, net 1 milyar 94,6 milyon TL ek satış gerçekleştirildi.  Değişken faizli tahvilde ek satış yapılmadı.

Hazine, 4 ihalede ROT satışlarla birlikte toplam 16 milyar 749,8 milyon TL net satış yapmıştı. Bugünkü ek satış ile birlikte toplam satış tutarı 18 milyar 339,9 milyon TL'ye ulaştı.

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