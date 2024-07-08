Hazine, 2 ihalede 19,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ve tahvil ihalesiyle 19 milyar 718,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

8.07.2024 15:51:410
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Hazine, 2 ihalede 19,7 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 46,15, bileşik faiz 48,63 oldu.

Nominal teklifin 27 milyar 463 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 25 milyon lira, net satış 4 milyar 475,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 550 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 461 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 23,38 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 945 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 870 milyon lira, net satış 3 milyar 692,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 551 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 19 milyar 718,1 milyon lira borçlandı.

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