Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ROT dahil 3 milyar 259,9 milyon TL'lik satış yaptı.

24 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 359,9 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,9 milyar TL ROT satışla birlikte toplam  satış tutarı 3 milyar 259,9 milyon TL'ye ulaştı.

3 milyar 477,5 milyon TL nominal teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 258,0 milyon TL  oldu.  İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 11,79, ortalama yüzde 11,84, en  yüksek yüzde 11,89 olurken basit faiz ortalama yüzde 11,51 seviyesinde geldi.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 26 Şubat 2020 Çarşamba  günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de olacak.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gram altın fiyatı hafif geriledi

Gram altın fiyatı hafif geriledi

Benzine 16 kuruş zam

Benzine 16 kuruş zam

THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama

THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.