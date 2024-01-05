Hazine 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 8 Ocak'ta iki ihale ve 9 Ocak'ta iki ihale yapılacak.

5.01.2024 10:12:110
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Hazine 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Ocak'taki ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz, devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Aynı gün, 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

9 Ocak'taki ilk ihalede, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu, diğer ihalede ise 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


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