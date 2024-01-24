Hazine 5,8 milyar liralık kira sertifikası sattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, Merkez Bankası aracılığıyla iletilecek.

24.01.2024 09:25:120
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Hazine 5,8 milyar liralık kira sertifikası sattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 856 milyon 100 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 5 milyar 856 milyon 100 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 17 Ocak 2029 olarak belirlendi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.


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