Hazine, 823,2 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor

Hazine, Eylül ayında dört tahvil ve bir bono için ihale düzenleyecek, bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine, 8 Eylül Pazartesi günü, 9 ay (280 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfalı, Hazine bonosunu yeniden ihraç edecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 8 Eylül 2027 itfalı, TLREFK'e endeksli, altı ayda bir kira sertifikası doğrudan satılacak.

9 Eylül Salı günü iki sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak; 2 yıl (672 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli ve 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli tahviller satışa çıkacak.

16 Eylül Salı günü, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 11 Eylül 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ile 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 5 Eylül 2035 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya sunulacak.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Eylül ayında toplam 255 milyar 750 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 226 milyar 416 milyon TL kısmını piyasaya, 29 milyar 334 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Eylül ayında toplam 255,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 346,0 milyar TL, Ekim ayında toplam 263,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 350,7 milyar TL ve Kasım ayında toplam 94,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 126,5 milyar TL iç borçlanma yapılması programlandı.