Hazine alacakları 27,2 milyar lira oldu

Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.

21.12.2023 09:19:540
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Hazine alacakları 27,2 milyar lira oldu

Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.

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