Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası ihraç etti

Doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 9 bin 726 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mart 2024 valörlü, 18 Mart 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 11 bin 367 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi. Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 9 bin 726 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Hazine, iki devlet tahvili ihalesinde yaklaşık 14,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 14 milyar 162,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 42,89, bileşik faiz yüzde 47,49 oldu. Nominal teklifin 10 milyar 733,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 717,3 milyon lira, net satış 2 milyar 592,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 386 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1729 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 0,93, reel bileşik faiz yüzde 0,94 oldu. Nominal teklifin 10 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 306 milyon lira, net satış 4 milyar 320,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 3 milyar 526 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde toplam 14 milyar 162,2 milyon lira borçlandı.