Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı ihale ile altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. İhalede yıllık kupon oranı ise yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Bugün ayrıca 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kira sertifikasında da yıllık kira oranının yüzde 1,2 olduğu duyuruldu.