Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı ihale ile altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

20.05.2025 09:28:580
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Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. İhalede yıllık kupon oranı ise yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Bugün ayrıca 364 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,6 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kira sertifikasında da yıllık kira oranının yüzde 1,2 olduğu duyuruldu.

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