Hazine, altın tahvili ve sukuk ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı yaptı. Hazine dün de dolar cinsi sukuk ihracı gerçekleştirmişti.

16.06.2021 19:24:000
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Hazine, altın tahvili ve sukuk ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 16 Haziran 2021 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 18 Haziran 2021 valörlü, 14 Haziran 2024 itfa tarihli olarak; 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 5.305 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 10.142 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası (sukuk) ihracı yapıldığı duyuruldu.

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