Hazine bugün 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün biri devlet tahvili, biri de hazine bonosu olmak üzere ik ayrı ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir devlet tahvili ile bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün yapılacak ilk ihalede 11 ay (343 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.