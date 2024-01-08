Hazine bugün 2 ihale düzenleyecek...

İlk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihalede 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede de 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.