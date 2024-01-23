Hazine bugün 2 tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını da gerçekleştirecek.

23.01.2024 09:44:580
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Hazine bugün 2 tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede de 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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