Hazine bugün, iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, bakanlık bugün iki ayrı devlet tahvili ihraç edecek.

16.12.2024 10:00:570
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Hazine bugün, iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı tahvil ihracı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Bugün yapılacak ikinci ihalede ise 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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