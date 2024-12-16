Hazine bugün, iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, bakanlık bugün iki ayrı devlet tahvili ihraç edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı tahvil ihracı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Bugün yapılacak ikinci ihalede ise 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.