Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Ekim Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

13.10.2023 11:41:030
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Ekim Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

17 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital, global ölçekteki 50 Türk şirketini açıkladı

Capital, global ölçekteki 50 Türk şirketini açıkladı

Turkcell'in Genel Müdürü Ali Taha Koç oldu

Turkcell'in Genel Müdürü Ali Taha Koç oldu

JP Morgan CEO'su: 'Dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli dönem olabilir'

JP Morgan CEO'su: 'Dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli dönem olabilir'

İkinci el çevrim içi oto pazarında fiyatlar ne kadar geriledi?

İkinci el çevrim içi oto pazarında fiyatlar ne kadar geriledi?

Gayrisafi milli hasılaya en fazla katkı mali olmayan şirketlerden!

Gayrisafi milli hasılaya en fazla katkı mali olmayan şirketlerden!

İTO'dan 750 bin işletmeye indirim çağrısı

İTO'dan 750 bin işletmeye indirim çağrısı

Yorum Yaz