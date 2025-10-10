Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin yeniden, bir devlet tahvilinin de ilk ihracını yapacak.

10.10.2025 10:31:550
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 13 Ekim Pazartesi günü 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 14 Ekim Salı günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atacak.

Aynı gün 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İnşaat maliyetlerinde Ağustos rakamları

İnşaat maliyetlerinde Ağustos rakamları

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (10 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (10 Ekim 2025)

TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık %36,7 arttı

TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık %36,7 arttı

Emtia piyasasında değerli metaller zirvede

Emtia piyasasında değerli metaller zirvede

Ağustos ayı ticaret satış hacim verileri açıklandı

Ağustos ayı ticaret satış hacim verileri açıklandı

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Ekim 2025)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Ekim 2025)

Yorum Yaz