Ağustos ayı ticaret satış hacim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ticaret satış hacim endekslerinin Ağustos 2025 sonuçlarını açıkladı.

10.10.2025 11:08:490
Ticaret satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 6,9, perakende satış hacmi de yüzde 12,2 artış gösterdi.

Buna göre, ticaret satış hacmi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,9 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 geriledi.

Ticaret satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 arttı.

