Hazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satışa çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir hazine bonosu ve iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, ayrıca 2 yıl vadeli TLREFK endeksli kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Bakanlık, 9 Eylül Salı günü de 2 yıl (672 gün) ve 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraçlarını yapacak.

