Hazine iki ihalede 10,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 10 milyar 124,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

16.08.2021 15:59:000
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Hazine iki ihalede 10,1 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 18,81 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 886,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 14,5 milyon lira, net satış 3 milyar 319,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1827 gün) vadeli 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 5,06 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 191,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 66,4 milyon lira, net satış 3 milyar 104,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 947 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı.

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